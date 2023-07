PEC-voorzitter haalt uit: "Nederlandse topclubs zijn hypocriet"

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser is met stevige teksten op de proppen gekomen. De preses vindt dat de Nederlandse topclubs zich hypocriet opstellen en dat de Eredivisie daardoor in gevaar komt. Visser stelt dat Ajax en PSV een sterkere competitie in de weg staan.

Visser vindt dat de omzet van de Nederlandse competitie tegen het licht moet worden gehouden. "Willen we drie sterke clubs waarbij de rest voetvolk is? Kanonnenvoer? Of willen we een robuuste competitie met vechten op leven en dood? Telkens komt de discussie neer op deze vraag. En elke keer draaien we om de hete brij heen. Daarbij worden heel veel bliksem-afleiders gebruikt, zoals kunstgras", zegt hij tegen Voetbal International.

Volgens Visser zou het goed zijn als de subtoppers zouden kunnen aansluiten bij de topclubs. "Dat is nou het aparte van het hele verhaal. Hun problemen op Europees niveau zijn onze problemen op nationaal niveau. Zouden ze consequent zijn, dan zouden ze hier clubs de ruimte geven op z'n minst in hun schaduw te kunnen staan. Kennelijk was het geen visie van Ajax en PSV, maar een gelegenheidsargument. Want nationaal gedragen zij zich net zoals Real Madrid in Europa."

"De topclubs gedragen zich hypocriet", vervolgt hij. "Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Ze trekken door Europa met een verhaal dat het voor de bedrijfstak levensgevaarlijk is de kloof tussen rijk en arm verder te vergroten. Dan kun je toch niet tegelijkertijd met droge ogen beweren dat dit in Nederland niet gebeurt? Het is hier nog erger. Met een verhouding van één staat tot vijf wordt het tv-geld vrijwel nergens zo progressief verdeeld als hier."