PSV treedt zonder Van Ginkel en Bergwijn aan in De Kuip

Phillip Cocu heeft aanvoerder buiten de basis gelaten voor de bekerwedstrijd van PSV tegen Feyenoord. De middenvelder zit op de bank in Rotterdam, net als . Mauro Júnior en Gastón Pereiro staan daardoor in de basis.

Afgelopen weekend kwamen Van Ginkel en Bergwijn nog in actie voor PSV, maar in het bekertreffen met Feyenoord zitten ze op de bank. De talentvolle Júnior werd deze week overgeheveld naar de eerste selectie en krijgt nu de kans om zich vanaf de start te laten zien in een topwedstrijd. Ook Gastón Pereiro is opgenomen in het basiselftal.

Bij tegenstander Feyenoord stuurt Giovanni van Bronckhorst de vertrouwde elf namen het veld in. Dat betekent dat Robin van Persie op de bank zit.

Opstellingen

Feyenoord: Jones; St. Juste, Van Beek, Tapia, Malacia; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet; Hendrix, Ramselaar, Mauro; Pereiro, De Jong, Lozano.