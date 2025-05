Man City niet langs Burnley door doelpunt Gudmundsson

Het is Manchester City niet gelukt om de thuiswedstrijd tegen Burnley winnend af te sluiten. Door een prachtig doelpunt van Danilo kwam de koploper wel snel op voorsprong, maar een late treffer van Johann Berg Gudmundsson zorgde voor puntenverlies. Manchester United kan, als het zaterdag wint van Huddersfield Town, op dertien punten komen.

Danilo, die speelde als linksback, kreeg de bal na een corner in de 22ste minuut voor zijn voeten en haalde geweldig uit in de verre hoek. Manchester City kwam snel op voorsprong, maar kon mede door het sterke spel van Burnley niet doordrukken. De thuisploeg kreeg nog voor rust een grote kans, maar Aaron Lennon zag zijn harde inzet via keeper Ederson tegen de lat vliegen.

In de slotfase was het echter alsnog raak voor de nummer zeven van de Premier League. Gudmundsson, oud-speler van AZ, volleerde raak na een uitstekende voorzet. Ditmaal had Ederson geen antwoord in huis op de inzet van Burnley. Voor Raheem Sterling was de late gelijkmaker extra slecht nieuws, aangezien hij kort daarvoor een enorme kans had gemist. Na een voorzet van Kyle Walker werkte de Engelsman de bal op onbegrijpelijke wijze naast het doel.