Mourinho zet Nederlands talent mogelijk op bank in FA Cup

Er zit een groot Nederlands talent aan te komen bij Manchester United. De achttienjarige Tahith Chong mag regelmatig met het eerste meetrainen en krijgt mogelijk de kans om zaterdag op de bank te zitten tijdens het FA Cup-duel met Huddersfield Town.

Chong is een achttienjarige aanvaller die in 2016 de jeugdopleiding van Feyenoord verruilde om bij Manchester United te gaan spelen. Samen met Angel Gomes, die eveneens in het beloftenteam van United speelt, maakt hij veel indruk op José Mourinho. "Misschien zet ik één van de kids wel op de bank tegen Huddersfield", zegt de coach in The Sun.

"Het voordeel van een vrij smalle selectie is dat jonge talenten soms de kans krijgen. De kids hebben deze week meegetraind met ons team", aldus Mourinho over onder meer de Nederlandse jeugdinternational.

Manchester United speelt zaterdag om 18.30 uur tegen Huddersfield.