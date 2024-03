Stegeman schaamt zich: "Dit was echt een afslachting"

John Stegeman zag Heracles Almelo woensdagavond met maar liefst 6-1 onderuit gaan tegen NAC Breda. De trainer stelde dat zijn spelers elkaar in de tweede helft lieten stikken. Na de rode kaart voor Tim Breukers kreeg Heracles namelijk in korte tijd drie treffers tegen.

Heracles keek bij rust tegen een 2-1 achterstand aan, maar werd in de tweede helft vervolgens helemaal weggespeeld. "Er zijn wel een aantal zaken waar ik me zorgen over maak. Maar dat moge duidelijk zijn als je hier afgeslacht wordt", aldus Stegeman na afloop in gesprek met FOX Sports. "Dan moeten we ons wel een beetje schamen en dat doe ik ook. We hebben dit onszelf aangedaan. Als je de goals terugkijkt dan word je daar niet vrolijk van. We hebben elkaar laten stikken en lieten het maar gebeuren."

Over de eerste helft was Stegeman nog wel tevreden, maar na de rode kaart voor Breukers was er geen beginnen meer aan. "Toen werden we van het kastje naar de muur gestuurd", aldus de trainer, die niet één schuldige wilde aanwijzen. "Voetbal is een teamsport en daarin moet je elkaar helpen. Dat hebben wij niet gedaan. Op deze manier gaan we nog een heel moeilijk seizoen tegemoet."