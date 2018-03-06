Malacia meldt zich net als tien anderen af voor Oranje-stage

heeft zich afgemeld voor de tweedaagse stage van Oranje onder 19. Die stage stond maandag en dinsdag op het programma als voorbereiding op de eliteronde in Duitsland. In totaal lieten elf spelers de uitnodiging van Maarten Stekelenburg ditmaal links liggen, onder wie ook Perr Schuurs en Ferdi Kardioglu.

Mitchell Bakker (Ajax), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Noa Lang (Ajax), Che Nunnely (Ajax), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Armando Obispo (PSV) en Jordan Teze (PSV) waren de andere spelers die zich hebben afgemeld. Schuurs en Kardioglu staan in de Jupiler League een druk programma te wachten, met drie duels binnen een week. Zij willen zich concentreren op hun eigen clubs, omdat ze respectievelijk derde en tweede staan op het tweede niveau van Nederland.

Boy Kemper (Ajax), Jelle Duin, Jasper Schendelaar, Owen Wijndal (allen AZ), Lars Kramer, Tom van de Looi (beiden FC Groningen), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Lutsharel Geertruida, Orkun Kokcu (beiden Feyenoord), Niek Hoogveld (NEC), Zakaria Aboukhlal, Mike van de Meulenhof, Justin Lonwijk, Joel Piroe (allen PSV), Trevor Doornbusch, Kik Pierie (beiden sc Heerenveen) en Deroy Duarte (Sparta Rotterdam) waren wel van de partij.