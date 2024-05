Sturing gaat gesprek aan met Fraser over 'enge' uitlatingen

Edward Sturing is verrast over het feit dat Henk Fraser enkele opmerkingen van hem 'eng' vindt. Volgens de interim-trainer was hij zich van geen kwaad bewust en wil hij de verstoorde relatie graag bijleggen met de ontslagen coach. "Wat ik altijd doe is de telefoon pakken en bellen. Dat heb ik dus ook gedaan", aldus Sturing.

Dat vertelt hij tegenover Omroep Gelderland. "Ik kreeg hem niet te pakken en hij heeft mij teruggebeld. Ik wil graag zelf met hem om tafel om te weten waar dit over gaat, want ik heb geen idee. Hij zou met mij nu een afspraak maken waar en wanneer we dat gaan doen en dan hoor ik wel wat Henk bedoelt."

Mocht het nodig zijn, dan is Sturing – die zich onder meer uitliet over de aangetrokken discipline – bereid om zijn excuses te maken aan Fraser. "Als ik ze wel gemaakt heb en ik kan ze vervolgens in een gesprek niet onderbouwen dan moet ik mijn verontschuldigingen aanbieden."

De trainer, die niet altijd goed door een deur kon met Fraser, hoopt dat er snel een gesprek plaatsvindt, al was het alleen om de kritiek door te spreken. Volgens hem is dat face-to-face namelijk de beste manier. Sturing: "Ik zou het niet via de televisie hebben gedaan. Maar dat is een keus die je maakt. Het is heel makkelijk om gewoon de telefoon te pakken en iemand te bellen."