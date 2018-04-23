Van Seumeren verrast, omdat Ten Hag happig was op Ajax

Het heeft Frans van Seumeren verrast dat Erik ten Hag zo happig was op Ajax. Voor de eigenaar van FC Utrecht is het een voorbeeld dat er in de voetbalwereld een gebrek aan loyaliteit is. "Loyaliteit bestaat niet in de voetbalwereld", stelt hij.

"Erik is de beste trainer die we hebben gehad bij FC Utrecht. Voor mij persoonlijk staat dat buiten kijf, maar het heeft me wel verrast dat hij zo happig was om naar Ajax te gaan", zegt Van Seumeren in De Telegraaf. "Enerzijds omdat hij hier volop bezig was met een proces, zoals hij dat zelf noemde, en anderzijds dat hij niet het geduld kon opbrengen om te wachten tot het einde van het seizoen. We zijn op een goede manier uit elkaar gaan, maar het is wel een voorbeeld van hoe het eraan toe gaat in de voetballerij."

Van Seumeren maakt de vergelijking met het bedrijfsleven. "Iemand die in het bedrijfsleven op een vergelijkbare positie zou zitten als Erik bij FC Utrecht, die zou er toch wat langer over nadenken voordat hij weg zou gaan. Dat gebrek aan loyaliteit in de voetbalwereld is een van de grote dingen waarin ik me in het begin heb vergist. Dat is echt een denkfout geweest. Loyaliteit bestaat niet in de voetbalwereld."

Dat betreurt de Utrecht-eigenaar. Vooral ook omdat het voor Van Seumeren een van de drijfveren is in zijn leven. "Samen iets opbouwen. Loyaliteit staat voor mij altijd voorop. Bij een bedrijf als Mammoet, waarbij je wereldwijd werkt in de moeilijkste omstandigheden en je niet op een uurtje hoeft te kijken, omdat het gaat om samen een bijzondere prestatie neerzetten, is dat heel anders. Als je dan in de voetbalwereld komt, schrik je jezelf dood."