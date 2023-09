Geen topscorerstitel voor Johnsen: "Ik heb het zelf verprutst"

Bjørn Johnsen hoopte op de slotdag van de Eredivisie nog topscorer te worden, maar de spits slaagde er ondanks twee treffers tegen Roda JC niet in om Alireza Jahanbakhsh van AZ te passeren. De Noorse spits vindt dat hij het zelf heeft vergooid.

Tegen Roda (2-3) had Johnsen na 34 minuten al twee keer gescoord, maar verder kwam hij niet. Trainer Alfons Groenendijk haalde hem vervolgens na een uur naar de kant. "Maar ik had er in de eerste helft vier kunnen maken, in plaats van twee", zegt de man die negentien keer scoorde tegen De Telegraaf. "Natuurlijk is het een droom om topscorer te worden, maar ik heb het in Kerkrade zelf verprutst."

Hij vindt het niet vreemd dat hij door Groenendijk naar de kant werd gehaald. "Ik had de afgelopen weken sowieso al pijntjes en ik was moe, dus dit was beter voor het team", weet de Noor. "En je ziet, we hebben uiteindelijk gewonnen. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste."

Door de zege op Roda gaat ADO de play-offs om Europees voetbal in.