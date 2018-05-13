Mancini vertrekt bij Zenit, weg naar bondscoachschap Italië vrij

Roberto Mancini vertrekt ondanks een doorlopend contract deze zomer alweer bij Zenit Sint-Petersburg. Daarmee is de weg voor de oefenmeester vrij om de nieuwe bondscoach van Italië te worden. Al langere tijd gaan de geruchten dat hij binnenkort wordt aangesteld als de opvolger van Giampiero Ventura.

De Italiaan was pas bezig aan zijn eerste seizoen in Rusland en was verantwoordelijk voor 44 officiële wedstrijden, waarin 21 keer werd gewonnen. Zenit staat momenteel op de vijfde plaats in de Russische competitie. Italië is na het ontslag van Ventura al zeer lange tijd op zoek naar een nieuwe coach: Luigi Di Biagio is de tijdelijke opvolger.

Vermoedelijk zullen dus niet de ietwat tegenvallende resultaten in Rusland de reden zijn van zijn voortijdige vertrek van Mancini: want na de afmelding van Carlo Ancelotti werd de coach gespot in Rome, waar hij bezig was met de onderhandelingen om de nieuwe keuzeheer te worden van de nationale ploeg van Italië. Op 28 mei moet hij naar verluidt tegen Saoedi-Arabië al op de bank zitten.