Live voetbal 9

Mancini vertrekt bij Zenit, weg naar bondscoachschap Italië vrij

Mancini vertrekt bij Zenit, weg naar bondscoachschap Italië vrij
0 reacties
Nathan Sprey
13 mei 2018, 11:12

Roberto Mancini vertrekt ondanks een doorlopend contract deze zomer alweer bij Zenit Sint-Petersburg. Daarmee is de weg voor de oefenmeester vrij om de nieuwe bondscoach van Italië te worden. Al langere tijd gaan de geruchten dat hij binnenkort wordt aangesteld als de opvolger van Giampiero Ventura.

De Italiaan was pas bezig aan zijn eerste seizoen in Rusland en was verantwoordelijk voor 44 officiële wedstrijden, waarin 21 keer werd gewonnen. Zenit staat momenteel op de vijfde plaats in de Russische competitie. Italië is na het ontslag van Ventura al zeer lange tijd op zoek naar een nieuwe coach: Luigi Di Biagio is de tijdelijke opvolger. 

Vermoedelijk zullen dus niet de ietwat tegenvallende resultaten in Rusland de reden zijn van zijn voortijdige vertrek van Mancini: want na de afmelding van Carlo Ancelotti werd de coach gespot in Rome, waar hij bezig was met de onderhandelingen om de nieuwe keuzeheer te worden van de nationale ploeg van Italië. Op 28 mei moet hij naar verluidt tegen Saoedi-Arabië al op de bank zitten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frits Barend met op de achtergrond beelden van Israël-Italië

Frits Barend meldt zich woedend op X tijdens Israël-Italië, twitteraars reageren eensgezind

  • di 9 september, 12:01
  • 9 sep. 12:01
Screenshot van Gennaro Gattuso

Italië verslaat Israël met 4-5, spelers worden achternagezeten

  • ma 8 september, 22:44
  • 8 sep. 22:44
Scheidsrechter João Pinheiro tijdens Italië - Estland (5-0)

Italië-Estland al na twee minuten stilgelegd: opmerkelijk voorwerp op het veld

  • za 6 september, 15:04
  • 6 sep. 15:04
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Roberto Mancini

Roberto Mancini
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (27 nov. 1964)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel