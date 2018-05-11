Mooi: clubicoon dit weekend op plaats van logo bij Sociedad

Dit weekend staat in Spanje in het teken van het afscheid van Xabi Prieto bij Real Sociedad. De 34-jarige middenvelder hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen en wordt zaterdag rondom het thuisduel met Leganes in het zonnetje gezet.

Hij speelt zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd in dienst van Sociedad, waarvoor hij zijn hele loopbaan heeft gespeeld. De captain maakte zijn debuut in 2000 en speelde vervolgens meer dan 530 duels voor de club uit Baskenland. Om hem te bedanken draagt de club dit weekend een afbeelding van Prieto op het shirt waar normaliter het clublogo prijkt.

'Xabi heeft altijd voor het logo gespeeld, dus daarom vervangt hij zaterdag het logo. Een historisch figuur als Xabi heeft hier recht op', schrijft de club.