Live voetbal

Mooi: clubicoon dit weekend op plaats van logo bij Sociedad

Mooi: clubicoon dit weekend op plaats van logo bij Sociedad
0 reacties
Remco
11 mei 2018, 11:46

Dit weekend staat in Spanje in het teken van het afscheid van Xabi Prieto bij Real Sociedad. De 34-jarige middenvelder hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen en wordt zaterdag rondom het thuisduel met Leganes in het zonnetje gezet.

Hij speelt zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd in dienst van Sociedad, waarvoor hij zijn hele loopbaan heeft gespeeld. De captain maakte zijn debuut in 2000 en speelde vervolgens meer dan 530 duels voor de club uit Baskenland. Om hem te bedanken draagt de club dit weekend een afbeelding van Prieto op het shirt waar normaliter het clublogo prijkt.

'Xabi heeft altijd voor het logo gespeeld, dus daarom vervangt hij zaterdag het logo. Een historisch figuur als Xabi heeft hier recht op', schrijft de club.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick in de wedstrijd tegen Internazionale

Flick neemt na puntverlies Barcelona zeer strenge maatregel

  • za 6 september, 17:36
  • 6 sep. 17:36
Mossou hoort 'krankzinnig' Barcelona-nieuws: 'Dit is het begin van het einde'

Mossou hoort 'krankzinnig' Barcelona-nieuws: 'Dit is het begin van het einde'

  • wo 13 augustus, 14:21
  • 13 aug. 14:21
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Real Sociedad - Leganés

Real Sociedad
3 - 2
CD Leganés
Gespeeld op 12 mei 2018
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2017/2018

Meer info

Xabi Prieto

Xabi Prieto
Leeftijd: 42 jaar (29 aug. 1983)

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
15
Valencia
4
-4
4
16
Oviedo
4
-6
3
17
Real Sociedad
4
-2
2
18
Levante
4
-4
1
19
Mallorca
4
-5
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel