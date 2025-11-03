Live voetbal

Spaanse media lovend over De Jong: 'Superlatief in alle opzichten'

Spaanse media lovend over De Jong: 'Superlatief in alle opzichten'
3 november 2025

Frenkie de Jong heeft na de wedstrijd van FC Barcelona tegen Elche in La Liga veel lof ontvangen van de Spaanse pers. Na de nederlaag in El Clásico tegen Real Madrid wist het team van trainer Hansi Flick zich te herpakken met een 3-1 overwinning voor eigen publiek. De Jong, die door een blessure zonder zijn vaste partner Pedri speelde, vormde het middenveld samen met Marc Casadó en Fermín López.

De Catalaanse sportkrant Diario Sport gaf de Nederlander een 7 en beschreef zijn optreden als 'evenwichtig'. De krant merkte op dat hij speelde als Pedri, in een tussenpositie tussen de verdedigende en aanvallende middenvelder. "Hij kreeg meteen aan het begin van de wedstrijd de eerste kans. Zijn goede dribbels en controle over het spel droegen bij aan het spel van een sterk Barça-team."

Ook Marca waardeerde de middenvelder met een 7 en noemde hem 'de leider op het middenveld'. "Steeds meer begon hij de bal op het middenveld te ontvangen en zijn dribbels brachten Elche in de problemen", klinkt het. "Toen zijn team aan het begin van de tweede helft op zijn zwakst was, was hij een van de weinigen die zijn niveau vasthield. Als hij goed speelt, heeft Barça zelden last."

De Nederlander maakte eveneens indruk op Diario AS. "Superlatief in alle opzichten", schrijft de krant. "De Nederlander nu op het veld zien staan ​​is een ware zegen. En niet alleen vanwege zijn vermogen om linies te doorbreken, maar ook vanwege zijn enorme inzet zonder bal. Hij zette een stap vooruit en gaf Flick de boost die hij nodig had in Pedri's afwezigheid."

