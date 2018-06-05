Live voetbal 2

Dumic verlaat Utrecht op huurbasis voor Dynamo Dresden

Lisanne
5 juni 2018, 15:18

Dario Dumic speelt volgend seizoen in Duitsland. FC Utrecht meldt via de officiële kanalen dat de 26-jarige verdediger verhuurd wordt aan Dynamo Dresden. De Duitse club heeft tevens een optie tot koop bedongen op Dumic.

Dumic maakte afgelopen jaar de overstap van NEC Nijmegen naar FC Utrecht. De verdediger speelde in die tijd achttien officiële wedstrijden voor de club uit de Domstad. Dumic heeft bij Utrecht nog een contract tot medio 2021, maar Dynamo Dresden kan besluiten om de verdediger definitief over te nemen. Dresden komt uit in de Tweede Bundesliga.

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam geeft op de website van Utrecht uitleg. "Voor Dario is het noodzakelijk om meer minuten te kunnen maken om zijn plek bij het nationale team van Bosnië en Herzegovina te behouden. Dit perspectief kan Dresden hem op dit moment meer bieden dan FC Utrecht."

Dario Dumic

Dario Dumic
CD Eldense
Team: Eldense
Leeftijd: 33 jaar (30 jan. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Eldense
15
2
2023/2024
Eldense
32
2
2022/2023
Sandhausen
29
3
2021/2022
Twente
4
0

