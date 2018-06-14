Live voetbal 6

Griezmann hakt knoop door en blijft Atlético Madrid trouw

Lars van Mil
14 juni 2018, 21:57   Bijgewerkt: 23:38

Antoine Griezmann blijft Atlético Madrid trouw. Dat heeft de Fransman donderdagavond bekendgemaakt. Hij werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona, maar de kampioen van Spanje kan zijn komst uit het hoofd zettten.

Griezmann maakte zijn beslissing in een speciale uitzending van Movistar+ bekend. Het programma stond helemaal in het teken van de Franse aanvaller: La Decisión, ofwel De Beslissing. De documentaire startte om 21.15 en eindigde een half uur later met de mededeling die iedereen wilde weten. "Jullie zullen de geruchten over een vertrek beu zijn", zei hij aan het begin.

De Fransman eindigde met: "Het stoort me om niet duidelijk te zijn, ik weet niet wat ik moet beslissen. Atlético doet er alles aan om het team te laten groeien, het is verbazingwekkend. Ik kan er niet tegen, ik moet mensen vertellen dat ik wil blijven."

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 34 jaar (21 mrt. 1991)
Positie: A (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
11
2
2024/2025
Atlético
38
8
2023/2024
Atlético
33
16
2022/2023
Atlético
38
15

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
2
Villarreal
11
12
23
3
Barcelona
10
13
22
4
Atlético
11
11
22
5
Espanyol
10
3
18
6
Getafe
11
-1
17

Complete Stand

