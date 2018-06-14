Griezmann hakt knoop door en blijft Atlético Madrid trouw

blijft Atlético Madrid trouw. Dat heeft de Fransman donderdagavond bekendgemaakt. Hij werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona, maar de kampioen van Spanje kan zijn komst uit het hoofd zettten.

Griezmann maakte zijn beslissing in een speciale uitzending van Movistar+ bekend. Het programma stond helemaal in het teken van de Franse aanvaller: La Decisión, ofwel De Beslissing. De documentaire startte om 21.15 en eindigde een half uur later met de mededeling die iedereen wilde weten. "Jullie zullen de geruchten over een vertrek beu zijn", zei hij aan het begin.

De Fransman eindigde met: "Het stoort me om niet duidelijk te zijn, ik weet niet wat ik moet beslissen. Atlético doet er alles aan om het team te laten groeien, het is verbazingwekkend. Ik kan er niet tegen, ik moet mensen vertellen dat ik wil blijven."