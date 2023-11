Officieel: Sparta neemt Veldwijk over van Groningen

verruilt FC Groningen voor Sparta. Op Het Kasteel heeft de 26-jarige spits een contract voor één seizoen getekend, met de optie voor een extra jaar. Na problemen met trainer Ernest Faber raakte hij afgelopen seizoen in het Noordlease Stadion uit de gratie.

"Ik heb heel duidelijk gekozen voor Sparta Rotterdam. Na gesprekken met de technische mensen bleek duidelijk dat de ambitie van Sparta heel erg aansluit bij mijn plannen", zegt de spits op de website van Sparta. "De club wil promoveren. Dat de Eerste Divisie komend seizoen een hele interessante editie wordt met veel clubs die bovenin willen spelen is bekend, maar die uitdaging gaan we graag aan. Persoonlijk vind ik het ook prettig om terug te keren naar deze regio en dan is Sparta een uitstekende keuze."

Technisch manager Henk van Stee: "Met de komst van Lars Veldwijk vullen we al in een vroegtijdig stadium de spitspositie in voor het komende seizoen. Lars is een spits die bekend staat als een speler die doelpunten kan maken. Hij is niet voor niets eerder topscorer geweest van de Eerste Divisie. We hebben te maken met veel concurrentie bij het aantrekken van spelers, niet alleen van clubs uit de Eerste Divisie maar ook uit de Eredivisie. Lars was uiteraard nationaal en internationaal bij andere clubs in beeld, maar we hebben ook teams uit de Eredivisie afgetroefd die hem graag wilden aantrekken."

De eenmalig international van Zuid-Afrika speelde in het verleden verder voor Aalesunds (Denemarken), KV Kortrijk (België), PEC Zwolle, Nottingham Forest (Engeland), Excelsior, FC Dordrecht, FC Utrecht en FC Volendam.