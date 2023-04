Santos: "Portugal heeft dit resultaat niet verdiend"

Portugal werd zaterdagavond in de achtste finales van het WK uitgeschakeld door Uruguay. Bondscoach Fernando Santos zei na afloop dat hij zijn ploeg echter goed vond spelen en stelde dat hij de 2-1 nederlaag allesbehalve verdiend vond.

"Dit lijkt me geen resultaat dat wij verdiend hadden. We hebben goed genoeg gespeeld voor een beter resultaat, maar soms lukt dat dan toch niet", aldus Santos na afloop tegenover de verzamelde Portugese media. "We speelden goed, we kregen ook de kansen, maar scoorden niet genoeg. In de tweede helft domineerden we zelfs en maken we uiteindelijk toch de goal."

Toch kon Santos uiteindelijk leven met de uitschakeling van de regerend Europees kampioen. "Iedereen is nu uiteraard heel verdrietig, maar dit is ook voetbal. Ik wil dan ook iedereen bedanken. De spelers hebben het vooral de tweede helft fantastisch gedaan. Ze speelde vol overgave, maar soms is het niet anders", besloot de bondscoach.

De bondscoach sprak ook de hoop uit dat Ronaldo actief blijft als international. "We hopen dat hij er in september bij de Nations League weer bij is. Hij is een goed voorbeeld voor de jonge spelers in deze groep en kan hen helpen. Hij is onze aanvoerder en staat er altijd als het nodig is."