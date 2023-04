Vorm looft collega Lloris, die voor een jubileum staat bij Frankrijk

Michel Vorm heeft de loftrompet gestoken over zijn Franse collega Hugo Lloris. Tijdens dit WK gaat hij zijn honderdste wedstrijd spelen namens de Fransen en dat is volgens zijn Nederlandse collega bij Tottenham Hotspur geen toeval. "Hij heeft niet alleen heel veel talent, maar ook zijn werkethiek is geweldig."

Dat stelt de voormalig keeper van FC Utrecht op de site van Tottenham. "Zijn reacties zijn goed. Hij is explosief, heeft weinig angst. Zijn lichaamsbouw is perfect: niet te groot, niet te klein. Erg atletisch. Hugo heeft alle ingrediënten in huis en combineert dat ook nog eens met een geweldige mentaliteit."

Vorm vindt het dan ook niet gek dat hij de tweede keuze is bij de Spurs achter captain Lloris. "Hij is aanvoerder van Tottenham, maar ook van Frankrijk. Hij speelt zoveel wedstrijd in een jaar: mensen onderschatten hoe moeilijk dat is als keeper. Week in week uit de volle druk op je. Hij is mentaal ijzersterk."

Ook is Vorm onder de indruk van zijn persoonlijkheid, wat het leuk maakt om met hem te werken. "Hij is bescheiden. Het enige waar hij om geeft is goed spelen met zijn team en land. Een nederige, aardige vent. Een van de besten in het vak", besluit de Nederlander.