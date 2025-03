Bero: "Als ik een trap krijg, ga ik daar niet een week over janken"

Niemand hoeft zich zorgen te maken over het pak ijs op de knie van Matus Bero. De Slowaak van Vitesse had na het duel met FC Groningen wat last, maar de Europese return tegen FC Basel komt zeker niet in gevaar. "Natuurlijk ben ik erbij", aldus Bero.

"Ik ben een sterke gast en als ik een trap krijg, ga ik daar niet een week over janken. Hooguit één dag en dan is het voorbij. De wedstrijd tegen FC Basel wil niemand missen", laat de zomerse aanwinst, die tegen Groningen zijn eerste Eredivisie-doelpunt maakte, weten aan De Telegraaf.

Vitesse moet stunten om de play-offs van de Europa League-voorronde te bereiken. Afgelopen donderdag verloren de Arnhemmers met 0-1, door toedoen van Ricky van Wolfswinkel. "Toch ben ik overtuigd van onze kansen in de return", zegt Bero. "We hebben in de thuiswedstrijd laten zien, dat we goed kunnen voetballen tegen deze tegenstander. Het enige dat eraan ontbrak, was een goal. We zijn ervan overtuigd, dat we daar wel kunnen scoren en daarom gaan we vol vertrouwen naar Basel."