Slowakije 'hofleverancier' vanuit Eredivisie op EK, Kökcü naar EK

De selecties voor het Europees kampioenschap moesten dinsdagavond uiterlijk voor twaalf uur hun selecties inleveren en daardoor kwamen woensdagochtend ook de laatste landen met hun namenlijst naar buiten. Het zorgt bij Eredivisie-spelers voor een lach en een traan: Vitessenaar is nog afgevallen bij Slowakije.

FC Groningen-speler Tomas Suslov (18) is wél van de partij en is daarmee een van de jonge spelers op het EK. De middenvelder beleefde dit seizoen zijn groote doorbraak bij FC Groningen en dat is in zijn vaderland niet onopgemerkt gebleven. Ook mag zich deze zomer laten zien bij Slowakije. De spits kreeg onder Dick Advocaat weinig kansen om zich te laten zien, maar bij de nationale ploeg krijgt hij wel het vertrouwen. Met twee spelers is Slowakije wel hofleverancier wat Eredivisie-spelers betreft, met uitzondering van Nederland.

EK-selectie Turkije

Bozeník's ploeggenoot Orkun Kökcü mag zich ook laten zien op het EK. Hij is opgeroepen voor Turkije. De middenvelder krijgt gezelschap van een andere oude bekende: aanvaller Halil Dervisoglu. De voormalig speler van Sparta Rotterdam werd in de eerste seizoenshelft verhuurd aan FC Twente, daarna vertrok hij naar Galatasaray. Dervisoglu maakte afgelopen week zijn debuut voor de nationale ploeg en scoorde meteen in zijn eerste wedstrijd. Azerbeidzjan werd met 2-1 verslagen.

Bondscoach Senol Günes heeft ook een plek ingeruimd voor voormalig FC Twente-spits . De aanvaller van Getafe heeft overigens behoorlijke concurrentie in de punt van de aanval: Burak Yilmaz is namelijk ook aanwezig. Hij had dit seizoen een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Lille OSC en scoorde in maart nog drie treffers tegen het Nederlands elftal.

Selectie Slowakije

Keepers: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk)

Verdedigers: Peter Pekarík (Hertha Berlin), Lubomír Šatka (Lech Poznan), Denis Vavro (Huesca), Milan Škriniar (Internazionale), Tomáš Hubocan (Omonoia), Dávid Hancko (Sparta Praha), Martin Koscelník (Liberec), Martin Valjent (Mallorca)

Middenvelders: Marek Hamšík (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Praha), Tomáš Suslov (Groningen), Ján Greguš (Minnesota)

Aanvallers: Michal Duriš (Omonoia), Róbert Boženík (Feyenoord), Ivan Schranz (Jablonec)