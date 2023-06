Bijlow schuldbewust: "Ik zei net sorry tegen de jongens"

Justin Bijlow was dinsdagavond medeschuldig aan de nederlaag van Jong Oranje tegen Jong Schotland. De doelman van Feyenoord ging vlak na rust de fout in waardoor de Schotten op 0-1 kwamen. Na de wedstrijd in de EK-kwalificatie toont Bijlow zich schuldbewust.

Denzel Dumfries speelde bij de 0-1 de bal wat te kort in, waar Bijlow vervolgens niet goed op anticipeerde. De Feyenoord-goalie geeft aan dat hij twijfelde of de bal voor hem of voor Pablo Rosario bedoeld was. "Ik denk dat ik wat eerder had kunnen komen", aldus de keeper. "Op het laatste moment zag ik de speler naar wie ik de bal wilde schieten naar links gaan, toen raakte ik hem verkeerd en kwam de bal in de voeten van de spits."

Bijlow zegt dat de 1-2 nederlaag bij hem begon. "Daardoor kwamen we in een moeilijke situatie", zegt hij tegen FOX Sports. "Voor mij is het extra zuur. Ik zei net sorry tegen de jongens in de kleedkamer, omdat het bij mij begon."

