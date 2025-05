NAC ontslaat bekritiseerde Smulders, ook Goetzee stapt op

Groot nieuws bij NAC Breda op deze vrijdagochtend. De club heeft besloten om Hans Smulders uit zijn functie te ontheffen, zo bevestigen de Brabanders via de officiële kanalen. De technisch directeur lag wegens zijn aankoopbeleid al langer onder vuur en heeft nu dus het veld moeten ruimen. Ook Justin Goetzee stapt op: de algemeen directeur heeft zijn consequenties verbonden aan het ontslag van Smulders en levert zijn contract in.

Smulders werkte 2,5 jaar als technisch directeur in Breda en maakte in die periode maar weinig indruk. De 'td' viel voornamelijk op vanwege het feit dat er bij NAC elke zomer vele mutaties waren en dat werd hem door de achterban niet in dank afgenomen. Vorig seizoen stelde hij nog een spelersgroep samen die in de Eredivisie bleef, maar dit voetbaljaar gaat het vooralsnog moeizaam. Dat wordt dus voornamelijk de directeur verweten, die vrijdag zijn biezen heeft moeten pakken. Het was na de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken al zeer onrustig bij NAC en de ontevredenheid van de fans werd met name geprojecteerd op Smulders.

Goetzee vertrekt eveneens, want de algemeen directeur heeft zich solidair verklaard aan zijn collega. Hij had veel vertrouwen in Smulders en vindt het daardoor nu tijd om te stappen. Smulders krijgt een afkoopsom mee, terwijl Goetzee zal vertrekken als er een opvolger voor hem is gevonden. Daar zal NAC zich de komende periode mee bezig gaan houden.