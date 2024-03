Gelegenheidsspits Tannane wil doorpakken met FC Utrecht

Met in de spits won FC Utrecht vorige week met 2-1 van AZ. Het betekende de tweede overwinning op rij voor de mannen van Dick Advocaat en Tannane hoopt dat de weg naar boven is ongeslagen. "We moeten nu doorpakken."

In gesprek met het Algemeen Dagblad kijkt de 24-jarige terug op de keuze van Advocaat om buitenspeler Tannane in de spits te zetten. "De trainer weet wat mijn beste positie is en waar ik het liefste speel. Ik kan niet zeggen dat ik niet hoop weer als spits te spelen. Als hij me daar nodig heeft, doe ik het gewoon."

Na een moeizame seizoenstart lijken de Domstedelingen de weg naar boven te hebben gevonden. FC Utrecht staat negende in de Eredivisie en op papier lijken de eerstvolgende wedstrijden vol met mogelijkheden te zitten. "We winnen van AZ, ook al was het een gelukje. We moeten nu doorpakken. We hebben Willem II zondag, dan ADO-thuis. Ik denk dan: als je die wint, doe je goed mee."

