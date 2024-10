Sparta Rotterdam legt verdediger Vriends vast tot en met 2020

Sparta Rotterdam heeft het contract van met een seizoen verlengd. De verdediger ligt zodoende vast tot en met de zomer van 2020, nadat hij vorig seizoen in de winterstop nog mocht vertrekken. "Met zijn ervaring en kwaliteiten is hij een belangrijke schakel in ons elftal. Dat we nu al besluiten zijn contract met een jaar te verlengen, past in de langetermijnvisie die de club heeft."

Dat vertelt technisch directeur Henk van Stee op de clubsite over de man, die onder Henk Fraser een basisplaats heeft. "Bart heeft in dit seizoen bewezen van grote waarde in de achterhoede te zijn", aldus de technische man van de Rotterdammers. Onder Alex Pastoor was hij nog persona non grata, onder Dick Advocaat werd hij al belangrijker en dit seizoen is hij een vaste waarde geworden.

"Enkele weken geleden hoorde ik dat Sparta mijn contract wilde verlengen. Die interesse was wederzijds, ik voel me goed hier en denk dat ik hier nog niet klaar ben", liet hij weten. "Je moet ook verder kijken dan het huidige seizoen en de huidige weken. Een groot deel van de selectie ligt langer vast dan één jaar, dus moet je ook kijken naar de langetermijnvisie."

Afgelopen vrijdag viel Vriends geblesseerd uit tegen Telstar bij Sparta Rotterdam, dat desondanks de eerste periodetitel pakte.