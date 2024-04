Buijs hoopt dat Doan niet al in winter vertrekt bij Groningen

Hij hoopt het wel, maar Danny Buijs rekent er niet op dat ook na komende zomer nog speler is van FC Groningen. De trainer denkt dat de Japanner simpelweg niet te behouden is voor de club vanwege zijn goede prestaties.

Momenteel is Doan volgens de trainer niet met andere clubs bezig. "Hij oogt juist heel ontspannen op dit moment in tegenstelling tot die laatste fase van de zomerperiode (toen onder meer CSKA Moskou hem wilde hebben, red). Dat heeft natuurlijk te maken met het gegeven dat hij intussen is uitgegroeid tot een volwaardig A-international en het feit dat hij zich in de Eredivisie intussen ook goed heeft laten zien. Dat geeft hem vertrouwen. Als er niks tussen komt, is hij volgende zomer sowieso weg. De vraag is of het niet al deze winter gebeurt. Ik hoop uiteraard op een paar maanden later, maar dat is niet aan mij", zegt Buijs tegen het Dagblad van het Noorden.

Doan verscheen pas vrijdag op het trainingsveld nadat hij met de nationale ploeg van Japan op reis was geweest. "Ik heb met hem gesproken en zag een vrolijke en enthousiaste Doan voor me", zegt Buijs. "Hij heeft zijn familie nog even ontmoet in Japan, heeft weer twee kruisjes achter zijn naam en is fit gebleven. Voor hem was het een uitstekende week."