Cristiano Ronaldo wederom niet opgeroepen voor Portugal

mist ook de laatste interlands van het kalenderjaar. De aanvaller van Juventus is wederom niet opgenomen in de selectie van Fernando Santos. De absentie van Ronaldo komt niet helemaal uit de lucht vallen: de bondscoach had een maand geleden al aangekondigd dat de 33-jarige aanvaller voorlopig rust zou krijgen.

Na het WK heeft Ronaldo geen interland meer gespeeld. De verscheidene partijen hebben daar geen specifieke reden voor gegeven. Dat Ronaldo rust krijgt, heeft mogelijk te maken met een oude verkrachtingszaak. De Amerikaanse Kathryn Mayorga zei twee maanden geleden in 2009 tegen haar wil in seks met de sterspeler van Juventus te hebben gehad.

Zonder Ronaldo neemt Portugal het in de volgende interlandperiode op tegen Italië en Polen. De Portugezen gaan na twee wedstrijden aan kop in hun Nations League-groep. Zowel Italië (1-0) als Polen (2-3) werd zonder Ronaldo verslagen.