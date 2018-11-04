Montpellier stijgt naar tweede plaats na zege op Marseille

4 november 2018, 22:57
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Paris Saint-Germain is de eenzame koploper van de Ligue 1, maar daaronder ontlopen de clubs elkaar weinig. Montpellier mag zich na zondagavond de nieuwe nummer twee van de competitie noemen. De Zuid-Franse club rekende voor eigen publiek met 3-0 af tegen het Olympique Marseille van Kevin Strootman.

Uit een prachtige aanval opende Montpellier vlak na rust de score. Gaëtan Laborde, de technisch begaafde nummer tien van de Franse club, rondde met zijn hoofd af. Diezelfde Laborde verdubbelde niet veel later de marge na gepruts in de verdediging van Olympique Marseille.

Een kwartier voor tijd werd Strootman naar de kant gehaald door Rudi García. Montpellier was een paar minuten daarvoor op 3-0 gekomen. Met een bekeken schot besliste Paul Lasne de score. Montpellier gaat door de zege over Lille heen, Marseille blijft steken op de zesde plaats.

Montpellier - Marseille

Montpellier HSC
3 - 0
Olympique Marseille
Gespeeld op 4 nov. 2018
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2018/2019

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
3
Lille
34
15
61
4
Lyon
34
13
60
5
Marseille
34
18
59
6
Rennes
34
9
59
7
Monaco
34
6
54

