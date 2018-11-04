Montpellier stijgt naar tweede plaats na zege op Marseille

Paris Saint-Germain is de eenzame koploper van de Ligue 1, maar daaronder ontlopen de clubs elkaar weinig. Montpellier mag zich na zondagavond de nieuwe nummer twee van de competitie noemen. De Zuid-Franse club rekende voor eigen publiek met 3-0 af tegen het Olympique Marseille van Kevin Strootman.

Uit een prachtige aanval opende Montpellier vlak na rust de score. Gaëtan Laborde, de technisch begaafde nummer tien van de Franse club, rondde met zijn hoofd af. Diezelfde Laborde verdubbelde niet veel later de marge na gepruts in de verdediging van Olympique Marseille.

Een kwartier voor tijd werd Strootman naar de kant gehaald door Rudi García. Montpellier was een paar minuten daarvoor op 3-0 gekomen. Met een bekeken schot besliste Paul Lasne de score. Montpellier gaat door de zege over Lille heen, Marseille blijft steken op de zesde plaats.