Emegha opgewacht door woeste Strasboug-fans

is na het thuisduel met Stade Rennes (0-3 verlies) opgewacht door een groep boze fans van RC Strasbourg. Zij vinden dat de Nederlandse spits al te veel bezig is met Chelsea, waar hij komend seizoen gaat spelen.

Emegha staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Strasbourg, waar hij zich de afgelopen seizoenen goed heeft ontwikkeld. Afgelopen september werd bekend dat de aanvaller na afloop van het huidige seizoen de overstap gaat maken naar Chelsea, waarna zijn relatie met de fans bekoelde. De supporters van de Franse club waren al gelijk nadat de transfer werd beklonken van mening dat Emegha de aanvoerdersband moest inleveren.

De spits liep vervolgens de ene na de andere blessure op, waardoor hij dit seizoen pas veertien wedstrijden speelde in alle competities. Na de thuiswedstrijd tegen Stade Rennes werd Emegha opgewacht door een kleine groep woeste supporters. Overigens zat Emegha niet bij de wedstrijdselectie tijdens dat duel.

De groep fans was vooral niet te spreken over de houding die Emegha de afgelopen periode laat zien. “Waarom pronk je zo met een andere club? Als aanvoerder is dat niet het juiste signaal”, foeterde een van de supporters richting de spits, die met een kort antwoord kwam. “Het is mijn toekomstige club”, maakte de tweevoudig international duidelijk.