Emegha opgewacht door woeste Strasboug-fans

21 april 2026, 16:35
Emmanuel Emegha van RC Strasbourg
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Emmanuel Emegha is na het thuisduel met Stade Rennes (0-3 verlies) opgewacht door een groep boze fans van RC Strasbourg. Zij vinden dat de Nederlandse spits al te veel bezig is met Chelsea, waar hij komend seizoen gaat spelen.

Emegha staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Strasbourg, waar hij zich de afgelopen seizoenen goed heeft ontwikkeld. Afgelopen september werd bekend dat de aanvaller na afloop van het huidige seizoen de overstap gaat maken naar Chelsea, waarna zijn relatie met de fans bekoelde. De supporters van de Franse club waren al gelijk nadat de transfer werd beklonken van mening dat Emegha de aanvoerdersband moest inleveren.

De spits liep vervolgens de ene na de andere blessure op, waardoor hij dit seizoen pas veertien wedstrijden speelde in alle competities. Na de thuiswedstrijd tegen Stade Rennes werd Emegha opgewacht door een kleine groep woeste supporters. Overigens zat Emegha niet bij de wedstrijdselectie tijdens dat duel.

De groep fans was vooral niet te spreken over de houding die Emegha de afgelopen periode laat zien. “Waarom pronk je zo met een andere club? Als aanvoerder is dat niet het juiste signaal”, foeterde een van de supporters richting de spits, die met een kort antwoord kwam. “Het is mijn toekomstige club”, maakte de tweevoudig international duidelijk.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Paul Pogba

Paul Pogba spreekt plots een woordje Nederlands richting Teze en Timber

  • di 7 april, 06:55
Strasbourg - Rennes

RC Strasbourg Alsace
0 - 3
Rennes
Gespeeld op 19 apr. 2026
Competitie: Ligue 1
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Emmanuel Emegha

RC Strasbourg Alsace
Leeftijd: 23 jaar (3 feb. 2003)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Strasbourg
8
4
2024/2025
Strasbourg
27
14
2023/2024
Strasbourg
28
8
2023/2024
Sturm II
-
-

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
6
Marseille
30
18
52
7
Monaco
30
7
50
8
Strasbourg
29
9
43
9
Lorient
30
-4
41
10
Paris FC
30
-6
38

