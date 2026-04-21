In België is men compleet van mening veranderd over Carlos Forbs. Nadat hij eerder nog grote indruk maakte namens Club Brugge tegen FC Barcelona, was hij daarna amper meer bepalend. Het Laatste Nieuws is duidelijk: hij is niet goed genoeg.

Bij Ajax ging afgelopen zomer de vlag uit toen het Forbs voor zo’n zes miljoen euro kon slijten aan Club Brugge. De Portugees was in de zomer van 2023 door Sven Mislintat voor zo’n veertien miljoen euro naar Amsterdam gehaald, maar maakte een zwakke indruk in de hoofdstad. Na een mislukte verhuurperiode bij Wolverhampton Wanderers kon de buitenspeler vorig jaar definitief vertrekken uit Nederland.

Artikel gaat verder onder video

In eerste instantie was hij prima op dreef voor de Belgen; in 44 officiële duels was hij dit seizoen goed voor zes goals en tien assists. Het probleem: in de laatste 25 wedstrijden scoorde Forbs slechts eenmaal. Nadat de Belgische pers zich in oktober afvroeg of Ajax al spijt had van de verkoop van de Portugees, ging hij in november de wereld over met een geweldige partij tegen Barcelona (3-3) in de Champions League. Forbs scoorde twee keer en gaf een assist, waarna hij werd geselecteerd voor Portugal.

“De mislukkeling van Ajax Amsterdam, weggehoond in Mokum, had na zijn demonstratie tegen FC Barcelona begin november de wereld aan zijn voeten”, blikt de krant terug. “Vanuit alle hoeken van Europa werden inlichtingen ingewonnen over de flankaanvaller. Interesse die vervolgens alleen maar toenam.” Inmiddels is de mening rondom Forbs volledig bijgesteld, zo ziet de krant. “Forbs is alweer A-international af. En het valt nog af te wachten of de Portugees komende zomer daadwerkelijk een mooie stap zal kunnen maken.”

Het afgelopen half jaar van Forbs was simpelweg niet goed genoeg, aldus HLN. “Wie vroeger met zo’n rapport thuiskwam, kon maar beter even om het hoekje wachten tot de eerste emoties bij de oudelui waren weggeëbd”, illustreert de krant. “Hoe vaak heb je bij Forbs in een wedstrijd iets van: ‘Snel er toch gewoon voorbij’. Of: ‘Trap die bal nu toch voor doel.’ Telkens weer volgt er een doelpoging van een preminiem of een voorzet die met veel moeite nog net voorbij de eerste paal geraakt”, klinkt het gefrustreerd.

“Als voetballiefhebber ga je aan het zuchten. Als supporter, trainer, bestuurslid of teamgenoot erger je je kapot”, gaat de krant verder. “Als Club Forbs straks met enige winst kan doorverkopen, zal het die kans niet onbenut laten. Lukt dat niet, dan lijkt het aangeraden om eens goed na te denken over welke rol de Portugees volgend seizoen nu juist moet gaan vervullen.” Hoe dan ook schiet Forbs volgens HLN tekort om vaste buitenspeler te zijn bij Brugge.