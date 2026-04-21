Live voetbal

Sky Sports: Slot bij CL-kwalificatie ook volgend seizoen trainer van Liverpool

21 april 2026, 15:34
Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Arne Slot staat naar alle waarschijnlijkheid ook volgend seizoen voor de groep bij Liverpool, zo weet Sky Sports. De Nederlander beleeft een moeilijk jaar in Engeland, maar de clubleiding blijft vertrouwen in hem houden, zolang hij zich plaatst voor Champions League-voetbal.

Slot staat sinds de zomer van 2024 aan het roer bij Liverpool en pakte in zijn eerste jaar bij de club direct de landstitel. Dit seizoen gaat het echter een stuk minder en leek zelfs Champions League-kwalificatie een moeilijke opgave te worden. Arsenal hielp The Reds afgelopen week echter een handje, door in de kwartfinale te sterk te zijn voor Sporting Portugal.

Artikel gaat verder onder video

Doordat de Londenaren zich daarmee plaatsten voor de halve finale van de Champions League, werd bevestigd dat ook de nummer vijf uit Engeland zich komend seizoen mag melden in het miljardenbal. Liverpool staat vijf wedstrijden voor het einde op die positie met een voorsprong van zeven punten op nummer zes Chelsea. Daardoor is het steeds waarschijnlijker dat de ploeg van Slot Champions League-voetbal gaat halen.

Maandag stelde Jamie Carragher bij Monday Night Football dat hij merkt dat de supporters van Liverpool verdeeld zijn over de toekomst van Slot. “Maar de geluiden die ik hoor, zijn dat Slot de trainer van Liverpool is als het zich plaatst voor de Champions League. Het lijkt er nu op dat ze dat gaan doen.” Sky Sports bevestigt deze uitspraak van de Liverpool-legende, waardoor Slot dus zeker lijkt van zijn baan op Anfield.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
0 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool
33
11
55
6
Chelsea
33
11
48
7
Brentford
33
4
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws