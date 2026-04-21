Arne Slot staat naar alle waarschijnlijkheid ook volgend seizoen voor de groep bij Liverpool, zo weet Sky Sports. De Nederlander beleeft een moeilijk jaar in Engeland, maar de clubleiding blijft vertrouwen in hem houden, zolang hij zich plaatst voor Champions League-voetbal.

Slot staat sinds de zomer van 2024 aan het roer bij Liverpool en pakte in zijn eerste jaar bij de club direct de landstitel. Dit seizoen gaat het echter een stuk minder en leek zelfs Champions League-kwalificatie een moeilijke opgave te worden. Arsenal hielp The Reds afgelopen week echter een handje, door in de kwartfinale te sterk te zijn voor Sporting Portugal.

Doordat de Londenaren zich daarmee plaatsten voor de halve finale van de Champions League, werd bevestigd dat ook de nummer vijf uit Engeland zich komend seizoen mag melden in het miljardenbal. Liverpool staat vijf wedstrijden voor het einde op die positie met een voorsprong van zeven punten op nummer zes Chelsea. Daardoor is het steeds waarschijnlijker dat de ploeg van Slot Champions League-voetbal gaat halen.

Maandag stelde Jamie Carragher bij Monday Night Football dat hij merkt dat de supporters van Liverpool verdeeld zijn over de toekomst van Slot. “Maar de geluiden die ik hoor, zijn dat Slot de trainer van Liverpool is als het zich plaatst voor de Champions League. Het lijkt er nu op dat ze dat gaan doen.” Sky Sports bevestigt deze uitspraak van de Liverpool-legende, waardoor Slot dus zeker lijkt van zijn baan op Anfield.