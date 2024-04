Trefzekere Venema (19) maakt indruk in Utrecht: "Een echte spits"

Het was een mooie week voor . De 19-jarige spits van FC Utrecht scoorde namens Jong FC Utrecht drie keer tegen de beloftes van Ajax (4-3 winst) en maakte er als invaller twee in het eerste tegen De Graafschap (5-0). 'Venomenema' krijgt positieve kritieken. "Geef hem een kans en het is kassa."

Zelf omschrijft Venema zijn trefzeker periode als 'een goede week', maar medespeler Sander van de Streek is in gesprek met Algemeen Dagblad een stuk jovialer. "Venomenema hè," zegt hij met een knipoog. "Een echte spits." Verdediger Sean Klaiber is ook bekend met de kwaliteiten van de tiener. "Geef hem een kans en het is kassa."

De jonge spits heeft zich mede dankzij zijn trefzekerheid ontpopt tot een publiekslieveling in De Galgenwaard, ziet ook Van de Streek. "Fantastisch voor hem dat hij al zo wordt toegezongen."