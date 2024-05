Onana na 843 minuten gepasseerd in Arena: "Boeit mij echt niet"

moest tegen ADO Den Haag na 834 minuten weer eens vissen in de Johan Cruijff Arena. De Kameroener had geen antwoord op een vrije trap van Aaron Meijers. "Weet je, het boeit mij echt niet", aldus de doelman van Ajax.

"Het team is het allerbelangrijkst en we hebben onze wedstrijd gewonnen, dus ik ben blij. Statistieken zijn leuk, maar de cijfers vertellen ook dat we heel goed kunnen verdedigen. Daar moeten we gewoon mee doorgaan, ondanks een tegentreffer", zegt Onana tegen Ajax Life. "Het leven van een doelman gaat om het voorkomen van tegendoelpunten, maar dat lukte niet even niet. Je moet sterk zijn en doorgaan, want er valt toch niets aan te veranderen."

Onana geeft complimenten voor het doelpunt van Meijers. "Het was een knappe vrije trap, maar ook dat maakt het niet gemakkelijker om te accepteren. Als er wordt gescoord, is daarvoor een fout gemaakt. Zonder fouten geen goals. We zijn nog jong en zullen dus fouten maken. Ik ben ook nog jong en zeker niet foutloos. We moeten sterk zijn en vooruit blijven kijken."