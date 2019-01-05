Spoorboekje: Man United in actie in FA Cup, Transferweekje

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 5 januari.

Specials

Transferweekje

De transfermarkt is geopend en dus draait de geruchtenmachine op volle toeren. Ook de afgelopen week werd er weer veel in de wandelgangen gefluisterd. Wat valt de komende weken te verwachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Wedstrijden

Manchester United - Reading (13.30 uur)

Ole Gunnar Solskjaer staat alweer voor zijn vijfde wedstrijd als manager van Manchester United. De Noor heeft de wind flink in de zeilen: hij zegevierde in de voorgaande vier wedstrijden. Zege nummer vijf mag geen problemen geven voor United. In de derde ronde van de FA Cup treft Reading, tegenwoordig een laagvlieger in het Championship. Bovendien is het prestigieuze bekertoernooi voor Manchester United de makkelijkste weg naar succes en Solskjaer zal het seizoen maar al te graag af willen sluiten met een prijs.

Deportivo Alavés - Valencia (16.15 uur)

Voor de winterstop zat Deportivo Alavés in een wat mindere fase, maar de Spaanse club bevindt zich nog altijd op een zeer knappe vijfde plaats in de Primera División. Presteren de Basken in de tweede seizoenshelft weer zo goed, dan keren zij na de zomer na een periode van zeventien jaar terug in het Europese voetbal. Voor Alavés begint vanavond de tweede seizoenshelft met een thuisduel tegen het kwakkelende Valencia.

Verenigde Arabische Emiraten - Bahrein (17.00 uur)

De Azië Cup begint vanmiddag met de 'kraker' tussen de Verenigde Arabische Emiraten als gastland en Bahrein. Zij geven het startschot voor de strijd om de Aziatische titel, die eindigt op 1 februari. Met onder meer Japanner Ritsu Doan (FC Groningen), Australiërs Aziz Behich en Trent Sainsbury (beiden PSV) en Syriër Mohammed Osman (Heracles Almelo) is ook de Eredivisie vertegenwoordigd op dit toernooi.

Voetbal op tv

13.30 uur: Manchester United - Reading, Ziggo Select, live verslag van het FA Cup-duel

16.00 uur: Chelsea - Nottingham Forest, Ziggo Select, live verslag van het FA Cup-duel

16.15 uur: Deportivo Alavés - Valencia, Ziggo Voetbal, live verslag van het Primera División-duel

18.30 uur: Blackpool - Arsenal, Ziggo Select, live verslag van het FA Cup-duel

20.45 uur: Huesca - Real Betis, Ziggo Select, live verslag van het Primera División-duel