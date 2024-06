Tottenham gaat markt niet op voor vervanger geblesseerde Kane

Mauricio Pochettino heeft laten weten dat Tottenham Hotspur niet de portemonnee gaat trekken om een vervanger voor de geblesseerde te halen. Volgens de Argentijnse manager is er intern genoeg kwaliteit om de met een enkelblessure gevelde spits te vervangen.

Kane raakte eerder deze maand geblesseerd en moet tot zeker begin maart toekijken met een enkelkwetsuur. Neem daarbij de afwezigheid van Heung-Min Son (Azië Cup) in het achterhoofd en een aanvallende versterking lijkt geen overbodige luxe bij Spurs.

Pochettino laat aan Sky Sports echter weten dat er niemand naar Wembley komt. "We willen ons altijd verbeteren, los van de fitheid van Kane. Maar tegelijkertijd weten we dat het moeilijk is om de spelers te halen die we echt willen hebben. Door wat er nu is gebeurd, zijn we niet van gedachten veranderd."

Toch kwam de blessure van Kane aan als een klap, biecht Pochettino op. "We hebben het over een van de beste spitsen ter wereld." Volgens Engelse media is de kans groot dat de jonge Troy Parrott (16) de komende weken bij de wedstrijdselectie zit. Mocht nog enige illusie hebben in Londen, zijn kans lijkt dan definitief verkeken.