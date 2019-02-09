Boessen: "Nooit geroepen dat we meedoen om de titel"

FC Den Bosch pakte vrijdag na twee opeenvolgende nederlagen een punt. De Brabanders speelden op eigen veld met 1-1 gelijk tegen FC Volendam. Coach Wil Boessen is er blij mee, ondanks dat de achterstand op koploper FC Twente nu zes punten bedraagt.

"Ik heb nooit geroepen dat we meedoen om het kampioenschap. Ik heb altijd gezegd dat we zo hoog mogelijk willen eindigen", aldus Boessen bij FOX Sports. "De eerste plek was fantastisch, daar hebben we ook van genoten. Maar we weten waar we vandaan komen en wat we moeten doen. Nu blijkt ook dat we het niet volhouden, maar van mijn kant is er geen gezeur. Ik ken onze kwaliteiten en we moeten zorgen dat we punten pakken. Dit was de eerste stap."

Boessen is tevreden over het spel van Den Bosch tegen Volendam. "Ik heb een veel beter Den Bosch gezien", reageert de oefenmeester. "Het was een vechtend Den Bosch, dat knokte voor elke meter. Ik ben blij met dit punt, met elk punt dat we halen. Zeker na twee nederlagen op rij is dit prima. We moeten het nu nog gaan afdwingen dat we dit soort wedstrijden ook winnen, maar dat komt eraan. Met name na rust hebben we er alles aan gedaan om te winnen."