'Feyenoord ontvangt 20 miljoen goededoelengeld via Qurrent'

Via hoofdsponsor Qurrent zou er 20 miljoen euro aan goededoelengeld naar Feyenoord vloeien. Het verlieslijdende Amsterdamse groene energiebedrijf is een dochterbedrijf van de stichting Doen, waarvan Qurrent de centen krijgt. Deze stichting verdeelt het geld van onder andere de Postcode Loterij over goede doelen. Baas van de Postcode Loterij is Boudewijn Poelmann, groot fan van Feyenoord en indirect mede-eigenaar van Feyenoord. Dit meldt Follow the Money.

Vier bronnen bevestigen onafhankelijk van elkaar aan FTM dat Poelmann één van de Vrienden van Feyenoord is. Deze Vrienden van Feyenoord bestaat uit een groep rijke personen die 49 procent van de clubaandelen kochten. Poelmann zou persoonlijk hebben aangedrongen op een sponsordeal met Qurrent, terwijl het bedrijf en de klanten het hiermee oneens waren. Dergelijke constructies zijn volgens de kansspelwetgeving strikt verboden.

Via een woordvoerder reageert Poelmanns op het onderzoek. "Erg suggestief. Er staat geen enkel aantoonbaar feit in om de stelling van belangenverstrengeling aan te tonen. 'Anonieme bronnen, vragen opwerpen, veel 'zou', geen enkel punt is aantoonbaar. Vanwaar deze poging tot karaktermoord op iemand die met passie een betere wereld dichterbij probeert te brengen?"