Opsteker voor Keizer: Sporting mede dankzij Dost langs Braga

Marcel Keizer heeft zondag een forse opsteker gehad in de Primeira Liga. Hoewel de Nederlandse coach nog ijzersterk begon in Lissabon, stond hij de laatste weken voorzichtig onder druk na tegenvallende prestaties in de competitie en ook in de Europa League werd verloren. Tegen concurrent Sporting Braga werd een heel ander gezicht getoond en overtuigend gewonnen (3-0), mede dankzij twee treffers van .

Toch was de absolute hoofdrol weggelegd voor Bruno Fernandes, die sowieso ook ijzersterk presteert onder Keizer. De middenvelder schoot na ruim een half uur spelen namelijk op heerlijke wijze een vrije trap achter Tiago Sá. Het was alweer zijn 21ste doelpunt van het seizoen. In eigen huis werd Braga zondag van het kastje naar de muur gespeeld en toonde Sporting zich totaal anders dan donderdag in de Europa League tegen Villarreal.

Door de mindere weken is Sporting inmiddels afgezakt naar de vierde plaats en de titelstrijd kan met een achterstand van - na deze zege - nog altijd twaalf punten op FC Porto wel worden vergeten. Overtuigend gespeeld werd er desondanks ook in de tweede helft, want al na vijf minuten ging de bal, ietwat gemakkelijk, op elf meter na een lichte overtreding op Claudemir.

Dost ging achter de bal staan en maakte zijn dertiende doelpunt van het seizoen. Niet veel later volgde ook nummer veertien, na goed voorbereidend werk dan van wie anders dan Fernandes. Hij legde de bal laag voor, waarna Dost simpel kon afwerken. Vervolgens werd de Nederlandse spits naar de kant gehaald. Heel veel mensen zagen de gala-voorstelling overigens niet: het stadion was met 27 duizend toeschouwer net aan half vol.

Desondanks is het een forse opsteker voor Keizer, die eindelijk weer het frisse, verzorgde en aanvallende voetbal kon laten zien met zijn ploeg wat ook in de eerste weken continu lukte. Komende week moet hij in de Europa League echter wel vol aan de bak om de 0-1 achterstand weg te werken: Villarreal rekende zondag namelijk hardhandig af met Sevilla.