Slutsky is na de winst op Emmen vooral positief over Scherpen

Na de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen heeft Leonid Slutsky de loftrompet gestoken over . De broer van de achttienjarige keeper overleed dinsdag, maar Scherpen stond zondag wel in het doel bij Emmen. De coach van Vitesse heeft daar respect voor.

"Ik begrijp dat het een heel moeilijke situatie is om een wedstrijd te spelen vandaag. Dit is een grote tragedie", zei hij tegen Omroep Gelderland. "Ik vind dat hij grote potentie heeft. Hij speelde vandaag gewoon en hij is de enige achttienjarige keeper in de Eredivisie, ik denk dat hij een grote toekomst voor zich heeft."

De coach zag zijn ploeg in de emotioneel zware wedstrijd sterk spelen. De 0-3 overwinning betekent de tweede zege op rij voor Vitesse. "Het maakt niet uit in welk systeem we spelen. 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1.. Het is allemaal hetzelfde. We speelden vandaag ook niet echt in een typische 4-4-2, want daar hebben we de buitenspelers niet voor. Büttner en Ødegaard zijn ook geen echte buitenspelers", zegt Slutsky. Hij vindt dat de overwinningen niet puur te danken zijn aan het nieuwe systeem. "Nee, ik vind dat misschien wat toevallig. Ik denk dat we ook dichtbij overwinningen waren in de 4-3-3 formatie, maar daar lieten we het vaak niet zien. Het is nu iets beter, maar het is geen objectieve informatie voor mij."