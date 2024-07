Van Bommel blij met veerkracht PSV, maar niet met Lozano

Over het spel van PSV was Mark van Bommel zaterdagavond niet te spreken, maar over de veerkracht van zijn ploeg was de trainer wel positief. De trainer zag zijn ploeg terugkomen van een 2-0 achterstand: 2-2.

Door een povere start kwam PSV al snel met 2-0 achter. "Ik ben teleurgesteld over de beginfase. Door een aantal fouten van ons, onder meer bij drukmomenten, kom je met 2-0 achter", zei Van Bommel bij FOX Sports. "Bij de tweede goal lieten we ons met drie, vier spelers te makkelijk uitspelen. Vorige week kwamen we met 2-0 achter, maar dat was minder erg dan dit. Dit waren grotere fouten, we maakten het onszelf onnodig moeilijk. Dan moet je forceren. We hadden in de eerste helft ook een beetje pech. Een bal die opstuit toen Steven Bergwijn wilde uithalen, Bergwijn die ook de paal raakt."

In het tweede bedrijf ging het beter, zag de coach van de koploper. "In de tweede helft hadden we meer grip, we gingen iets anders voetballen", zag Van Bommel, die Hirving Lozano in de rust wisselde. Vorige week tegen Utrecht maakte de Mexicaan de negentig minuten ook al niet vol. "Hij had geen blessure, hij deed niet de dingen die we van hem vragen."

Ondanks dat PSV voor de derde keer op rij niet heeft gewonnen in een uitwedstrijd, kan Van Bommel leven met de remise. "Het was zeker niet goed en niet groots, maar ik ben wel blij met het karakter dat we toonden. De ploeg blijft altijd gaan."