Wiedemeijer over fout Van Boekel: "Hij deed alles goed"

Reinold Wiedemeijer vindt dat Pol van Boekel zijn strafschop voor Fortuna Sittard níet had moeten intrekken. Dat deed hij echter wel, wat voor veel opschudding zorgde bij voetbalminnend Nederland. Vervolgens kwam Van Boekel na het duel ook weer grotendeels op zijn beslissing terug. "Pol deed alles goed, tot de VAR ingreep", aldus Wiedemeijer.

Dat vertelde de KNVB-woordvoerder tegenover FOX Sports. "Hij deed het goed, zag wat er gebeurde en floot voor een strafschop. Het ging niet om het ontnemen van een scoringskans en dus was het een gele kaart", reconstrueert Wiedemeijer. Op dat moment komt de VAR om de hoek kijken en met het ingrijpen van VAR Ingmar Oostrom waren ze in Zeist niet tevreden.

"Nee, daar zijn we niet blij mee. Pol heeft wel geleerd van zijn eerdere fout, door te gaan kijken. En eigenlijk gaf hij zelf ook al aan: hij kon op dat moment niet meer de juiste keuze maken, want hij ging zijn strafschop herzien", aldus de voormalig arbiter, die daarmee liet weten dat het wat betreft de KNVB wél gewoon een penalty had moeten zijn. "Daarbij speelt een beslissing uit een eerdere wedstrijd blijkbaar nog mee."

In zijn interview na de wedstrijd kwam Van Boekel er al deels op terug en baarde hij opzien door aan te geven dat hij het moeilijk vond om weer 'eigenwijs' te zijn en de pingel een pingel te laten blijven. Hij noemde onder andere het woord mindfuck over het maken van die keuze. "Ik weet zeker dat als een arbiter dat wil, de KNVB gaat zorgen dat er iemand is om mee te praten", aldus Wiedemeijer over de mogelijkheid tot psychische hulp.

