Blind over mogelijk historisch seizoen Ajax: "Niet durven dromen"

Daley Blind hoopt met Ajax ten koste van Tottenham Hotspur de finale van de Champions League te bereiken. Hiervoor zou hij dus moeten afrekenen met een kwartet oud-Ajacieden. Volgens de Ajax-verdediger is het treffen met Spurs dan ook bijzonder te noemen.

In Londen komt Blind komende dinsdag met Toby Alderwereild, Christian Eriksen, Davinson Sánchez en Jan Vertonghen vier spelers tegen met een verleden in Amsterdam. Vooral met laatstgenoemde heeft Blind nog steeds goed contact, zo zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Hij is een vriend. Soms is hij tijdens een vrij weekeinde in Amsterdam en dan spreken we af. Verder bellen en appen we. Maar nu zien we elkaar in een halve finale, hoe bijzonder is dat?"

Lees ook: Pochettino maakt zich zorgen om Spurs: "We waren moe"

Als Ajax de komende wedstrijden wint, zou het zomaar drie prijzen kunnen pakken met de landstitel, de KNVB-beker en de Champions League. "Toen ik besloot terug te keren naar Ajax, had ik dit natuurlijk allemaal niet durven dromen", zegt Blind daarover. Hij hoopt dat de fans na het tweeluik met Tottenham Hotspur net zo uitzinnig kunnen zijn als na de zeges op Real Madrid en Juventus. "Het is prachtig dat het zo leeft. Ik merk het als ik boodschappen doe. Mensen spreken je aan, op een leuke en relaxte manier. Hopelijk kunnen we ze weer blij maken."

Denk je dat Ajax ook wint bij Tottenham Hotspur? Zet in en win drie keer je inzet!