Domper voor Real: Benzema loopt hamstringblessure op

Slecht nieuws voor Real Madrid: bij aanvaller is een spierblessure vastgesteld in zijn hamstring. De spits is dit weekend tegen Rayo Vallecano sowieso niet van de partij bij de De Koninklijke, dat niet laat weten hoelang de spits die in bloedvorm verkeert uit de roulatie is bij de Madrilenen.

Dat maakt Real Madrid bekend via de officiële kanalen. Dat is een forse domper voor Zinedine Zidane, die zag dat de Fransman sinds Zidane's terugkeer in grootse vorm verkeert. De aanvaller maakte in april namelijk alle doelpunten voor Real Madrid: de laatste goal die niet van de Fransman afkomstig was, was op 31 maart van Dani Ceballos tegen hekkensluiter Huesca. Sindsdien had Benzema alle doelpunten gemaakt voor Real Madrid.

Met 21 treffers staat Benzema bovendien op de tweede plaats van de topscorerslijst, al zal daar dit weekend dus geen treffer bijkomen.