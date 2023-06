Eijer aast met Fortuna Sittard op revanche in Limburgse derby

René Eijer aast met Fortuna Sittard op revanche tijdens de Limburgse derby. De oefenmeester is met zijn ploeg bezig aan een mindere reeks en kreeg in de laatste drie duels telkens een rode kaart. Voor de wedstrijd tegen VVV-Venlo hoopt de oefenmeester dan ook op beterschap. "Een derby is natuurlijk altijd speciaal", aldus Eijer.

Tegenover De Limburger gaat hij in op de moeizame weken die Fortuna Sittard momenteel doormaakt, met als dieptepunt de 5-0 nederlaag bij PEC Zwolle van vorige week. "De jongens hebben zo scherp getraind deze week. Je ziet aan alles dat ze ook wel beseffen dat het tegen Zwolle niet goed genoeg was en dat er nu cruciale weken komen", aldus Eijer over de aanstaande ontmoeting.

Door de schorsingen van Branislav Ninaj en José Rodriguez moet Eijer achterin opnieuw improviseren, daarom staat Ruben Ramirez vermoedelijk centraal achterin. En hoewel opponent VVV-Venlo ook niet in haar beste vorm verkeert, is Eijer waakzaam. "Het is geen slechte ploeg. Ze hebben zoveel kracht", weet Eijer, die met Fortuna Sittard nog vier punten boven de degradatiestreep staat.