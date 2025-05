Pochettino spaart paar spelers bij Spurs voor duel met Ajax

Tottenham Hotspur-coach Mauricio Pochettino heeft in het Premier League-duel met West Ham United slechts een enkeling gespaard voor de halve finale in de Champions League tegen Ajax van dinsdagavond. De oefenmeester begint zaterdagmiddag 'gewoon' met onder andere Dele Alli, Christian Eriksen en Lucas Moura in de opstelling voor het Premier League-treffen.

Op de bank zitten onder andere Fernando Llorente, Victor Wanyama en Kieran Trippier, van wie eigenlijk alleen laatstgenoemde een vaste plaats in het elftal heeft. Juan Foyth is zijn vervanger op de rechterflank achterin. Ten opzichte van het laatste duel (1-0 winst op Brighton & Hove Albion) beginnen hij, Ben Davies, Eric Dier en Davinson Sánchez in de basisopstelling.

Verder zit Nederlander Vincent Janssen ook op de bank bij de Spurs, bij wie Serge Aurier (hamstring), Erik Lamela (hamstring), Moussa Sissoko (lies), Harry Winks (lies) en Harry Kane (enkel) ontbreken. Ook Jan Vertonghen is buiten de selectie gelaten door Pochettino: hij krijgt naar verluidt rust van de coach - maar dat is officieel nog niet bevestigd.

Denk je dat Ajax ook wint bij Tottenham Hotspur? Zet in en win bij TOTO drie keer je inzet!