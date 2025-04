Rutten gaat voor Europees voetbal en vreest niet voor eigen baan

Fred Rutten heeft bij Anderlecht een nieuwe doelstelling gesteld: na drie nederlagen in de play-offs beseft de oefenmeester dat het behalen van Europees voetbal nog slechts het enige doel kan zijn. "Zolang het cijfermatig mogelijk is, mag je dat niet opgeven. Zo ziet de hele club het", blijft hij positief.

Dat zei hij tijdens de persconferentie, geciteerd door Sporza, voorafgaand aan het duel van vrijdagavond tegen Standard Luik. Met drie nederlagen op rij is het toetje van de Jupiler Pro League tot dusver erg ongelukkig voor Anderlecht. "Ik onthoud dat, behoudens één wedstrijd, die nederlagen helemaal niet nodig waren", vond de trainer, die dan ook hoop heeft voor het vierde duel. "In de voorbije wedstrijden heb ik echter nooit een gevoel van onmacht gekend."

En dus wilde Rutten vooral positief blijven richting Standard, dat vorige week 4-0 verloor van Club Brugge en dus ook een tik heeft moeten incasseren. Rutten: "Ik trek sowieso met een positief gevoel richting Luik. Ik zie wat er bij ons gebeurd in de kleedkamer, en ik zie hoe er getraind wordt: dat zit goed."

Eigen positie

Dat er door de slechte resultaten wordt getwijfeld aan de trainerspositie, daar zit Rutten niet mee. "Ik ben daar niet mee bezig", verzekerde hij. "Bovendien zou het Anderlecht onwaardig zijn als we op de club na drie nederlagen arm-in-arm de polonaise zouden staan dansen. Het is normaal en begrijpelijk dat er stress is."