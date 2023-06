Steijn: "Het leek alsof we te veel ontzag hadden voor Feyenoord"

VVV-Venlo heeft zondagmiddag een slechte week afgesloten met een 0-3 nederlaag tegen Feyenoord. De Limburgers, die midweeks met 2-6 aan de broek kregen tegen FC Utrecht, waren niet bij machte om het de nummer drie van de Eredivisie écht moeilijk te maken. "Het leek alsof we te veel ontzag hadden voor Feyenoord", aldus trainer Maurice Steijn.

VVV speelde met name in de eerste helft vrij zwak. Na de theepauze kwamen de Venlonaren wat beter voor de dag. "Ik vond dat we ons in de tweede helft revancheerden voor onze gezapige eerste helft. Er was een fase waarin we recht hadden op een goal. Ondanks een paar heel grote schotmogelijkheden valt die niet. Aan de andere kant valt het eerste het beste schot wel binnen. Dat is een kwaliteit van Feyenoord", vertelt Steijn in gesprek met de NOS.

Sam Larsson opende de score in De Koel en door doelpunten van Nicolai Jørgensen en Tyrell Malacia na rust eindigde de wedstrijden 3-0. Ondanks de nederlaag heeft VVV nog altijd goede papieren om zich te handhaven in de Eredivisie. "Qua punten kunnen we het zeker nog lastig krijgen. Alles komt dichter bij elkaar. Ik denk dat we een heel eind op weg zijn met 33 punten, maar het is nog geen zekerheid. Zeker in de laatste weken kan van alles gebeuren."