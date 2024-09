VVV-Venlo en Seuntjens (29) na dit seizoen uit elkaar

(29) vertrekt na dit seizoen definitief bij VVV-Venlo. Beide partijen werden het niet eens over de lengte van een nieuw contract. Dat heeft zaakwaarnemer Arie Treffers eerder al laten weten aan De Limburger. Seuntjens' huidige verbintenis loopt dit seizoen af en is inmiddels ook door VVV-Venlo definitief opgezegd.

"Na vier prachtige jaren heb ik besloten om geen nieuw contract te tekenen bij deze mooie club. Ik heb de leeftijd waarop ik nog één keer een nieuwe stap in mijn carrière kan maken. Met pijn in het hart heb ik besloten hiervoor te kiezen", vertelt hij op de clubsite. Over zijn nieuwe avontuur - hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met NAC Breda - doet hij nog geen uitspraken. "Ondanks mijn blijdschap met mijn nieuwe stap in mijn carrière, ga ik VVV met pijn in het hart verlaten."

Met het naderende afscheid komt er een einde aan een dienstverband van vier jaar. De Seun of God werd in zijn eerste seizoen bij VVV direct topscorer van de Eerste Divisie, daarna promoveerde de Bredanaar naar de Eredivisie. Dit seizoen maakte Seuntjens zijn opwachting in 27 wedstrijden, waarin hij een keer scoorde en zes doelpunten voorbereidde.