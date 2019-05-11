Fenerbahçe speelt zich op twee-na-laatste speeldag veilig

Het dramatische seizoen van Fenerbahçe eindigt niet in mineur. De Turkse topclub heeft zich zaterdagavond namelijk op de twee-na-laatste speeldag veilig gespeeld. Voor eigen publiek won Fenerbahçe met 2-1 van Akhisar Belediyespor, waardoor het niet meer bij de laatste drie kan eindigen.

Fenerbahçe begon het seizoen met Phillip Cocu als trainer, die na een reeks nederlagen al in oktober werd ontslagen. Zijn (tijdelijke) opvolger, Erwin Koeman, hield het ook niet lang vol in de Turkse hoofdstad. De derde trainer die dit seizoen voor de groep heeft gestaan, Ersun Yanal, heeft Fenerbahçe naar veilige haven geloodst.

Zaterdagavond won Fenerbahçe dankzij doelpunten van Roberto Soldado en Nabil Dirar met 2-1 van Akhisar, dat met Elvis Manu en Jeremy Bokila startte. De bezoekers, die de laatste plaats in de SüperLig bezetten, zijn door de nederlaag definitief naar het tweede Turkse niveau gedegradeerd.