Fenerbahçe speelt zich op twee-na-laatste speeldag veilig

11 mei 2019, 20:07
Vincent Houttuin | Redacteur

Het dramatische seizoen van Fenerbahçe eindigt niet in mineur. De Turkse topclub heeft zich zaterdagavond namelijk op de twee-na-laatste speeldag veilig gespeeld. Voor eigen publiek won Fenerbahçe met 2-1 van Akhisar Belediyespor, waardoor het niet meer bij de laatste drie kan eindigen.

Fenerbahçe begon het seizoen met Phillip Cocu als trainer, die na een reeks nederlagen al in oktober werd ontslagen. Zijn (tijdelijke) opvolger, Erwin Koeman, hield het ook niet lang vol in de Turkse hoofdstad. De derde trainer die dit seizoen voor de groep heeft gestaan, Ersun Yanal, heeft Fenerbahçe naar veilige haven geloodst.

Zaterdagavond won Fenerbahçe dankzij doelpunten van Roberto Soldado en Nabil Dirar met 2-1 van Akhisar, dat met Elvis Manu en Jeremy Bokila startte. De bezoekers, die de laatste plaats in de SüperLig bezetten, zijn door de nederlaag definitief naar het tweede Turkse niveau gedegradeerd.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Fenerbahçe - Akhisar

Fenerbahçe
2 - 1
Akhisar Belediye GS
Gespeeld op 11 mei 2019
Competitie: Süper Lig
Seizoen: 2018/2019

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
30
46
71
2
Fenerbahçe
30
38
67
3
Trabzonspor
29
25
64
4
Beşiktaş
29
19
55
5
Göztepe
30
10
48

