KNVB wil in 2023 vrouwelijke scheidsrechter uit Nederland op WK

Bij het WK voor vrouwen van komende zomer in Frankrijk zal er geen Nederlandse scheidsrechter de fluit hanteren. De enige Nederlandse inbreng op dit toernooi is de aanwezigheid van VAR Danny Makkelie. Collega Kevin Blom, die binnen de KNVB vrouwelijke scheidsrechter begeleid, hoopt dat er over vier jaar wel een vrouwelijke scheidsrechter uit Nederland deelneemt aan zo'n groot toernooi.

Op het komende WK geldt het Nederlands vrouwenelftal als één van de favorieten, vanwege de winst op het EK in 2017. Blom had graag gezien dat er nog een Nederlands team naar dat WK was gegaan, namelijk een kwartet aan vrouwelijke scheidsrechters. "Ons vrouwenvoetbal heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Nu moeten we op arbitrage-gebied ook stappen gaan maken", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

De krant noemt de 27-jarige Shona Shukrula als één van de toekomstige kandidaten voor een plek als scheidsrechter op het WK van 2023. Blom hoopt in de tussentijd vooral dat meer vrouwelijke arbiters zich aansluiten bij de KNVB. "Er zijn slechts zo'n vijftig vrouwelijke scheidsrechters die daadwerkelijk actief zijn voor de KNVB, bij de mannen zijn dat er 4000."

