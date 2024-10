Slop officieel toegetreden tot rvc betaald voetbal KNVB

Jeroen Slop is toegetreden tot de raad van commissarissen (rvc) betaald voetbal. De KNVB heeft hem woensdag officieel benoemd. De voormalig financieel directeur van Ajax beëindigt komende maand zijn werkzaamheden in Amsterdam waarna hij per 1 juli aan de slag gaat in Zeist.

De KNVB droeg Slop maandag voor als opvolger van Erik Mulder, die voorzitter wordt van de rvc van FC Groningen. Vandaag (woensdag) stemde de algemene vergadering Betaald Voetbal (AVBV) in met de aanstelling van Slop. Ruim twintig jaar was hij financieel directeur van Ajax.

Binnenkort wordt ook bekend wie de nieuwe voorzitter wordt van de Nederlandse voetbalbond. Just Spee is de door het bondsbestuur voorgedragen kandidaat, Pieter de Waard is zijn concurrent.