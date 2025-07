Draxler heeft niet de intentie om Paris Saint-Germain te verlaten

is naar eigen zeggen ook komend seizoen speler van Paris Saint-Germain. De 25-jarige aanvaller wordt de voorbije tijd vaak gelinkt aan Tottenham Hotspur en Bayern München, maar is niet voornemens een transfer te maken. Dat geeft hij aan in gesprek met het Duitse Bild.

"Ik kan weinig kwijt over mijn toekomst, want ik heb niet de intentie om Paris Saint-Germain te verlaten. Ik heb niets van de club gehoord en heb het hier verder ook met niemand over gehad", verwijst hij de geruchten over een overstap naar Tottenham Hotspur of Bayern München naar het rijk der fabelen.

Draxler staat sinds twee en een half jaar onder contract bij PSG, dat hem destijds overnam van VfL Wolfsburg. Hoewel de Duitser regelmatig aan spelen toekomt is hij, mits iedereen fit is, niet zeker van een basisplaats bij de kampioen van Frankrijk. Afgelopen seizoen kwam hij tot 46 wedstrijden in het shirt van PSG, waarvan veertien als invaller.